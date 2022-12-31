Новости » Политика
ООН одобрила запрос юридического заключения против Израиля из Гааги
31.12.2022 09:00 Евгения Маркова

ООН одобрила запрос юридического заключения против Израиля из Гааги

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций проголосовала сегодня за предложение запросить юридическое заключение против Израиля относительно "правового значения продолжающейся израильской оккупации" у Международного суда в Гааге. Заключение суда было принято Генеральной Ассамблеей, при этом 87 стран проголосовали "за", США и 24 других страны проголосовали "против", а 53 страны воздержались.

В предложении, представленном на голосование ООН, уже говорится, что израильское присутствие в Иудее, Самарии и Иерусалиме является незаконным, и содержится просьба к трибуналу рекомендовать шаги, которые ООН и страны мира должны предпринять против Израиля в связи с этим присутствием, которое, согласно резолюции, представляет собой "аннексию" территории.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы