



ООН одобрила запрос юридического заключения против Израиля из Гааги

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций проголосовала сегодня за предложение запросить юридическое заключение против Израиля относительно "правового значения продолжающейся израильской оккупации" у Международного суда в Гааге. Заключение суда было принято Генеральной Ассамблеей, при этом 87 стран проголосовали "за", США и 24 других страны проголосовали "против", а 53 страны воздержались.



В предложении, представленном на голосование ООН, уже говорится, что израильское присутствие в Иудее, Самарии и Иерусалиме является незаконным, и содержится просьба к трибуналу рекомендовать шаги, которые ООН и страны мира должны предпринять против Израиля в связи с этим присутствием, которое, согласно резолюции, представляет собой "аннексию" территории.