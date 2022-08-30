



ООН обвиняет Израиль в блокировке доступа для наблюдателей в ПА и поселениях

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет обвинила Израиль в том, что тот якобы все чаще блокирует доступ для наблюдателей в Палестинской автономии.



Соответствующее заявление она сделала во вторник, 30 августа.



"У 15 сотрудников моего офиса в ПА, который работае в течение 26 лет, не было другого выбора, кроме как уехать в 2020 году, и с тех пор им не разрешалось возвращаться, поскольку Израиль отказывается обрабатывать запросы на визу", - сказала она.



По словам Бачелет, обращение Израиля с сотрудниками представительства ООН является "частью более тревожной тенденции блокировать доступ прав человека на оккупированную палестинскую территорию".



"Это поднимает вопрос о том, что именно пытаются скрыть израильские власти", - добавила она.



Израиль уже давно обвиняет Совет ООН по правам человека в предвзятости и отказывается сотрудничать со следователями.



В 2020 году государство заморозило связи с офисом Бачелет в ответ на ее решение опубликовать "черный список" из 112 компаний, ведущих бизнес в поселениях.