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ООН и США осуждают "подстрекательские расистски" кричалки на марше в Иерусалиме
19.05.2023 17:55 Ирина Демьянова

ООН и США осуждают "подстрекательские расистски" кричалки на марше в Иерусалиме

Соединенные Штаты и Организация Объединенных Наций в пятницу осудили антиарабские лозунги, выкрикиваемые во время ежегодного марша в Иерусалиме, в котором накануне приняли участие десятки тысяч израильских националистов, сообщает i24news.

Отмечая 56-ю годовщину объединения священного города, в этом году в День Иерусалима наблюдатели прошли маршем по мусульманскому кварталу Старого города, что противники расценили как провокацию, а сторонники сочли это выражением суверенитета Израиля над объединенным Иерусалимом.

Во время процессии несколько групп еврейской молодежи противостояли и нападали на палестинцев, скандируя "Смерть арабам" и размахивая расистскими транспарантами. Перед началом марша многие палестинские владельцы магазинов закрыли свои магазины вдоль маршрута, опасаясь злоупотреблений.
Соединенные Штаты безоговорочно выступают против расистских высказываний в любой форме. Мы осуждаем ненавистнические лозунги, такие как "Смерть арабам", — написал в Твиттере официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

Палестинские и иностранные журналисты заявили, что демонстранты бросали в них палки, камни и бутылки, некоторые из них были ранены. Израильтяне также были ранены палестинцами, которые бросали в них камни.

Посол ООН на Ближнем Востоке Тор Веннесланд заявил, что его встревожили "подстрекательские и расистские кричалки" и он выразил сожаление по поводу нападений на журналистов.

В последние годы празднование Дня Иерусалима стало демонстрацией силы для еврейских националистов. Палестинцы говорят, что это событие является провокацией, призванной подорвать их связи с городом. В 2021 году это спровоцировало 11-дневную войну с правящей в Газе террористической группировкой ХАМАС.

 

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