



ООН и Красный крест до сих не помогают Украине бороться с катастрофой

Организация Объединенных Наций и Красный крест не помогают в ликвидации последствий подтопления Херсонской области из-за взорванной россиянами Каховской ГЭС. Об этом в интервью Bild заявил президент Украины Владимир Зеленский.



По словам президента, такие организации создавались именно для помощи в таких бедах. Однако ни ООН, ни Красный крест пока не помогают Украине бороться с катастрофой.



"Их здесь нет! Хотя катастрофа произошла столько часов назад, их там нет. ООН и Красный Крест должны быть первыми там, чтобы спасать жизнь. Ведь именно для этого создавались эти структуры", - заявил Зеленский.



Он отметил, что глубоко разочарован реакцией двух организаций на запросы из Украины о помощи. "Мы не получили ответа. Я в шоке. А если реакция и была, то очень дипломатическая", – подчеркнул он.