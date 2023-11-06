



ООН: Газа превращается в "кладбище детей"

Генсек ООН Антониу Гутерриш вновь призвал к немедленному прекращению огня между Израилем и ХАМАСом.



По его словам, Газа становится "кладбищем детей".



"Надвигающаяся катастрофа делает необходимость гуманитарного прекращения огня с каждым часом все более актуальной. Кошмар в Газе – это больше, чем просто гуманитарный кризис. Это кризис человечества", - сказал он журналистам.



Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) повторил заявление Гутерриша относительно "кладбища детей".



"Наши самые страшные опасения по поводу количества убитых детей, возросшее по сообщениям от десятков до сотен и тысяч, оправдались всего за две недели", - заявил представитель ЮНИСЕФ Джеймс Элдер в Женеве.



Он процитировал сообщения, распространяемое ХАМАСом, о гибели более 3450 несовершеннолетних в Газе.



"Это число возрастает с каждым днем. Газа стала кладбищем детей. Это настоящий ад. И все же, угрозы детям выходят за рамки бомбежек", - сказал он.



По словам Элдера, более миллиона детей в Газе столкнулись с дефицитом воды, в связи с чем растет смертность от обезвоживания.