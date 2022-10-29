



ООН: "Этот год может стать самым смертоносным для палестинцев с 2005 года"

Посланник ООН на Ближнем Востоке Тор Венсланд подсчитал, что 2022 год может стать "самым смертоносным годом для палестинцев в Иудее и Самарии" с тех пор, как ООН начала отслеживать смерти палестинцев в 2005 году.



По данным ООН, в этом году в Иудее, Самарии и в Восточном Иерусалиме было убито более 125 палестинцев. По данным Израиля, "большинство из них были вооружены".



Вансланд призвал к немедленным действиям, чтобы успокоить "взрывоопасную ситуацию", как он выразился и призвал Израиль и палестинцев возобновить переговоры между ними.