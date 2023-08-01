



Онкологических пациентов в Ихилов опрашивают об их религиозных взглядах



Десятки онкологических больных, проходивших вчера лечение в больнице Ихилове в Тель-Авиве медсестры расспрашивали об их образе жизни и религиозных убеждениях сообщает 12-й канал израильского ТВ. В Ихилов подтвердили эти сведения.



Некоторые пациенты были удивлены и сказали, что медсестры извинились и объяснили, что были вынуждены спрашивать об этом в связи с новой процедурой. В больнице объяснили, что это часть американских аккредитационных тестов, которые используются для проверки работы больниц во всем мире и в Израиле.



По мнению представителей больницы, это неправильное толкование сотрудниками больницы вопросов, которые они должны задавать по результатам тестов. По их словам, в этих тестах также есть вопросы, которые приняты в США, но не в Израиле, в том числе "составили ли вы завещание". Они также сообщили, что "получив запрос и обратив наше внимание на эту проблему, директор медицинского центра распорядился немедленно убрать этот вопрос".