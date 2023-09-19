



Они животные: Аббас критикует ЕС за позицию по палестинским выборам

Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас на частном мероприятии вечером 18 августа, заявил, что Брюссель не выполнил свои обещания помочь Рамалле провести парламентские и президентские выборы в 2021 году. Об этом пишет The Time of Israel.



“Они животные”, – сказал он, используя уничижительный арабский термин, которым можно описать человека, который не слушает и ведет себя плохо.

“87-летний Аббас выразил свое недовольство мировыми лидерами и странами, которые, по его мнению, “подорвали палестинское дело”, что выглядело примечательным, учитывая, что Брюссель на протяжении многих лет был крупнейшим благотворителем Рамаллы”, – пишет издание.



Последнее словесное нападение также произошло в связи с тем, что Аббас оказался изолирован на мировой арене после речи, которую он произнес ранее в этом месяце о Холокосте.



Заявления в понедельник были сделаны на ежегодной встрече Аббаса с лидерами палестинско-американского сообщества в Нью-Йорке