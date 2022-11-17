



"Они уже хотят запереть нас дома в Шаббат"



Министр транспорта и лидер Аводы Мейрав Михаэли выступила в начале заседания своей фракции и заявила, что ее партия действительно небольшая, "но у нас есть вера в праведность пути и абсолютная приверженность Израилю".



"Это правительство еще не сформировано, а они уже разрабатывают подробные планы, как отменять решения БАГАЦа. Они планируют, как укрепить свое правление, они продают еврейский народ, министерство обороны, внутреннюю безопасность. Они уже хотят запереть нас дома в Шаббат, они хотят определить, как будет проходить наш Шаббат", - утверждает Михаэли.