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Они нам не друзья: Путин и Лукашенко создадут "единую систему ПВО против Запада”
06.04.2023 17:44 Наталья Богинская

Они нам не друзья: Путин и Лукашенко создадут "единую систему ПВО против Запада”

В четверг, 6 апреля, в Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина с главой Беларуси Александром Лукашенко. Уже стали известны первые итоги переговоров.

Россия и Белоруссия будут продолжать "динамическую интеграцию" и наращивать взаимодействие в оборонной сфере. Обе страны намерены продолжить в ответ на санкции своими силами производить самолеты и ракеты.

"Мы сориентировались на Запад, а сегодня поняли, что они нам не друзья", – заявил Лукашенко.

Также белорусский лидер заявил сообщил о создании единой системы ПВО между странами.
 

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