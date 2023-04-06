



Они нам не друзья: Путин и Лукашенко создадут "единую систему ПВО против Запада”

В четверг, 6 апреля, в Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина с главой Беларуси Александром Лукашенко. Уже стали известны первые итоги переговоров.



Россия и Белоруссия будут продолжать "динамическую интеграцию" и наращивать взаимодействие в оборонной сфере. Обе страны намерены продолжить в ответ на санкции своими силами производить самолеты и ракеты.



"Мы сориентировались на Запад, а сегодня поняли, что они нам не друзья", – заявил Лукашенко.



Также белорусский лидер заявил сообщил о создании единой системы ПВО между странами.

