



"Она провоцирует США" - Лукашенко назвал Польшу инициатором ядерной войны

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью американской телекомпании NBC обратился к США и призвал "избежать влияния сумасшедших политиков" в вопросе ядерного оружия.



"Знаете, главный инициатор, который делает ставку на использование ядерного оружия... Не угадаете, кто? Я вам скажу. Польша. Она провоцирует вас - Соединенные Штаты - на какие-то шаги в плане ядерного оружия. Не поддавайтесь на эти уловки. Вы - большая технологическая страна, не нужно попадать под влияние безумных политиков", - сказал Лукашенко.



"Ядерное оружие есть – пусть будет на складах, где оно есть. Потому что если только ядерное оружие будет двигаться, скажем, будет цепная реакция в Польше. С другой стороны, будут сделаны ответные шаги. Поэтому не надо на это идти. Надо успокоиться. и садиться за стол переговоров", - подытожил белорусский диктатор.