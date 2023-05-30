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Он вас сам найдет: МИД РФ объявило в розыск Залужного
30.05.2023 16:27 Раиса Вовк

Он вас сам найдет: МИД РФ объявило в розыск Залужного

МВД РФ объявило в розыск главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. 

Соответствующую карточку в базе розыска обнаружила "Медиазона". 

Напомним, в мае Следственный комитет заочно предъявил Залужному обвинение по делу об "обстрелах мирного населения и гражданских объектов Донбасса"

В последнее время пропаганда РФ начала активно распространять вбросы об исчезновении или ранении главнокомандующего ВСУ.
Российские СМИ писали, что украинский генерал якобы получил серьезные ранения в результате ракетного удара войск РФ по командному пункту в Херсонской области.

Однако фейки были развенчаны секретарем Совбеза и обороны Алексеем Даниловым. Он отметил, что Залужный докладывал на Ставке верховного главнокомандующего. Позже появилось видео, на котором Залужный благодарит всех украинцев за поддержку.

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