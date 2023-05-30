



Он вас сам найдет: МИД РФ объявило в розыск Залужного

МВД РФ объявило в розыск главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.



Соответствующую карточку в базе розыска обнаружила "Медиазона".



Напомним, в мае Следственный комитет заочно предъявил Залужному обвинение по делу об "обстрелах мирного населения и гражданских объектов Донбасса"



В последнее время пропаганда РФ начала активно распространять вбросы об исчезновении или ранении главнокомандующего ВСУ.

Российские СМИ писали, что украинский генерал якобы получил серьезные ранения в результате ракетного удара войск РФ по командному пункту в Херсонской области.



Однако фейки были развенчаны секретарем Совбеза и обороны Алексеем Даниловым. Он отметил, что Залужный докладывал на Ставке верховного главнокомандующего. Позже появилось видео, на котором Залужный благодарит всех украинцев за поддержку.

