



Омер Бар-Лев во время дебатов в Кнессете раскрыл секретную информацию

14 декабря во время дебатов об изменении порядка работы полиции в Кнессете министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев раскрыл секретную информацию о поведении полиции на Храмовой горе. Он упомянул об использовании на месте происшествия винтовки Ruger (смертоносной снайперской винтовки), комиссар Шабтай немедленно попросил удалить сказанное - и все его советники начали вставать.



Министр Бар-Лев зачитал из обсуждения имеющуюся у него оценку ситуации, которая была определена как "секретная" накануне парада флагов: "Использование шумовых гранат на Храмовой горе и в регионе имеет национальное и международное значение. В свете этого министр дает указание не использовать электрошоковые гранаты на Храмовой горе, кроме как с особого разрешения командующего округом. Ситуация в Иерусалиме крайне взрывоопасна, и в свете этого мы не должны принимать меры, которые могут привести к гибели израильских граждан и жителей Иерусалима, поэтому следует использовать только меры "Альфа" (Ruger)".



Шабтай попросил удалить этот раздел, назначенный министр безопасности Бен-Гвир набросился на Бар-Лева: "Вы слили конфиденциальный материал в комитет ради политической выгоды. Государственные секреты не должны раскрываться ради политической выгоды, посмотрите на начальника полиции".