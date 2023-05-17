



Омер Бар-Лев: в ШАБАС предстоит много чего улучшить

В ШАБАС предстоит провести много улучшений, чтобы система работала, как надо. Такое мнение выразил бывший министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев. Таким образом он прокомментировал результаты расследования в тюрьме Гильбоа, откуда в 2021 году сбежали заключенные.



"Я попросил комиссию широко изучить сам факт побега и провести самостоятельную проверку. Скажем прямо, ШАБАС никого не интересует. Несколько лет назад было принято решение о создании тюрем, которое так и не было реализовано. В ШАБАС еще много чего нужно улучшить и изменить, не только технические моменты", - сказал он.



По словам Бар-Лева, в некоторых моментах все же были достигнуты определенные успехи.



"Надеюсь, комиссия выявит все, что нужно", - резюмировал он.