



Омер Бар-Лев: Мы близки к военной операции в Самарии

Министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев, комментируя ситуацию в связи с терактом на КПП Шуафат, сообщил о подготовке военной операции на севере Самарии.



"Лагерь беженцев Шуафат окружен силами ЦАХАЛа и полиции", — заявил Бар-Лев.



Он также высказался по поводу решения не закрывать Иудею и Самарию на празднование Суккота.



"Полномочиями принимать решение о закрытом режиме обладает министр обороны. Министр проведет вместе со мной и премьер-министром новую оценку ситуации, и мы примем решение", - сказал он.



Бар-Лев также оценил ситуацию по безопасности: "Мы делаем все возможное, чтобы не дойти до военной кампании в Иудее и Самарии, однако в последние несколько недель и дней события развиваются с высокой интенсивностью. Мы прилагаем усилия, но если этого будет недостаточно, нам придется провести крупную операцию на севере Самарии. Мы близки к военной операции, но ее время еще не наступило".