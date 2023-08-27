



Омер Бар Лев: Это не та “Авода”, в которую я вступил. Михаэли должна уйти

“Авода” “завершила свою историческую роль” в израильской политике, заявил в субботу экс-депутат Кнессета от партии Омер Бар-Лев.



Выступая на 12-м канале, Бар Лев заявил, что лидер фракции Мерав Михаэли должна уйти в отставку с поста главы партии.



“Мы видим это по опросам общественного мнения”, – утверждает он. “Лидер фракции мог бы возродить ее из пепла до семи мандатов, но теперь у нас четыре. Это не та “Авода”, в которую я вступил".

