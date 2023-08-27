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Омер Бар Лев: Это не та “Авода”, в которую я вступил. Михаэли должна уйти
27.08.2023 08:16 Наталья Богинская

Омер Бар Лев: Это не та “Авода”, в которую я вступил. Михаэли должна уйти

“Авода” “завершила свою историческую роль” в израильской политике, заявил в субботу экс-депутат Кнессета от партии Омер Бар-Лев.

Выступая на 12-м канале, Бар Лев заявил, что лидер фракции Мерав Михаэли должна уйти в отставку с поста главы партии.

“Мы видим это по опросам общественного мнения”, – утверждает он. “Лидер фракции мог бы возродить ее из пепла до семи мандатов, но теперь у нас четыре. Это не та “Авода”, в которую я вступил".
 

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