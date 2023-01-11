



Омбудсмены Украины и России сели за стол переговоров

В Турции провели встречу уполномоченные по правам человека в Украине и в России Дмитрий Лубинец и Татьяна Москалькова,



"Ночь переговоров: в рамках достигнутых ранее договоренностей состоялась встреча с уполномоченной по правам человека РФ Татьяной Москальковой. Обсудили широкий спектр гуманитарных проблем и кейсов, связанных с предоставлением правозащитной помощи гражданам двух стран ", - написал Лубинец в своем телеграм-канале.



Москалькова у себя в телеграм-канале также написала, что обсуждала "вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам двух стран".



В начале января Лубинец уже говорил о возможной встрече этого месяца с российской омбудсменкой Москальковой. Должны были говорить об освобождении гражданских украинцев из российского плена. Там множество наработанных с нашей стороны вариантов, сказал Лубинец. Но сомневались, что РФ согласится на разговор.

Через несколько дней переговоры подтвердила Москалькова.