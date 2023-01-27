



Омбудсмены Украины и России провели новые переговоры: результаты

Украинский и российский омбудсмены провели новые переговоры при посредничестве Турции. Как отчитывается РФ - среди поднятых вопросов был обмен тяжелоранеными. Об этом сообщили уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец и российский омбудсмен Татьяна Москалькова.



"Провели трехстороннюю онлайн-встречу между омбудсманами трех стран - Украины, Турции и РФ. С Шефером Малкочем (омбудсмен Турции - ред.) и Татьяной Москальковой обсудили актуальные вопросы наших предварительных договоренностей", - написал Лубинец.



По его словам, эти онлайн-встречи являются продолжением переговоров между омбудсменами во время их недавнего визита в Анкару. Впрочем, конкретных подробностей по обсуждаемым вопросам во время новых переговоров он так и не раскрыл.



Между тем, российская омбудсмен Москалькова заявила, что во время новой встречи стороны якобы обсудили вопросы обмена ранеными.



"Продолжая продвигаться в этом направлении, договорились о содействии обмену списками тяжело раненых, подлежащих репатриации, предоставления помощи компетентным органам в возвращении граждан, подлежащих депортации", - написала Москалькова.



Напомним, что до этого Лубинец провел три раунда переговоров с Москальковой. Также стало известно, что Турция намерена стать инициатором открытия гуманитарного коридора по обмену раненых между Украиной и РФ.



Впоследствии и украинская сторона предоставила подробности по поводу будущих планов по обмену и заявила, что передала России список с 800 ранеными украинскими военными для вероятной репатриации.