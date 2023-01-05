



Оман вводит уголовную ответственность за связи с Израилем

В пятницу парламент страны проголосовал за криминализацию любых отношений или взаимодействия с “сионистским образованием”.



“Братья, мы посмотрели на происходящее развитие и предложили дополнительные поправки, включающие разрыв и запрет любых отношений, будь то настоящая или электронная встреча или что-то еще”, – сказал Якуб Аль-Харити, вице-президент оманского парламента.



Под руководством султана Кабуса Оман занял для себя нишу ближневосточной Швейцарии, способной вести дела одновременно с разными странами, сохраняя при этом чувство нейтралитета. Страна была важным посредником во всем, от иранских ядерных переговоров до переговоров о гражданской войне в Йемене.



Однако, под руководством султана Хайтама бин Тарика Оман сблизился с Ираном, финансирующим террористические группировки по всему региону.

События, на которые ссылается Аль-Харити в своем заявлении включают включают приход в Израиль крайне правого и религиозного правительства, которое уже вызвало настороженность далеко за пределами Ближнего Востока.



“Подпитывает это недавний призыв ряда арабских стран, включая ОАЭ, обратиться в ООН и осудить Израиль за недавнее возвышение Бен-Гвира”, – считает Нир Бомс, директор Программы регионального сотрудничества Тель-Авивского университета. Протест против Израиля “остается одним из немногих объединяющих факторов в арабском мире”.



Британский журналист и эксперт по Ближнему Востоку Том Гросс считает, что несмотря на законопроект, отношения Омана с Израилем будут продолжаться, как всегда, тайно.



“Голосование в Омане было в первую очередь предназначено для умиротворения иранского режима. В разведывательных кругах есть ощущение, что контрреволюционное восстание в Иране прошло точку невозврата, и в результате режим в Тегеране может попытаться экстернализировать свои внутренние проблемы”, – говорит Гросс. “Между тем, отношения с Израилем, вероятно, продолжатся, хотя и более спокойно”.