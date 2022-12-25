Новости » Политика
25.12.2022 19:15 Алина Груднева

Оман собирается взвесить поправки в законе о бойкоте Израиля

Оман собирается провести обсуждение рассмотрения вопроса о внесении поправок в закон, который обязывает бойкотировать все все, что связано с Израилем.

Об этом сообщает WAF.

По версии издаия, заседание назначено на завтра, 26 декабря. Ранее в этом году Саудовская Аравия разрешила Израилю использовать свое воздушное пространство, однако Оман возражал против этого шага.

У Омана и Израиля нет официальных дипломатических отношений. Хотя, по данным израильских СМИ, стороны пытаются наладить отношения.
 

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