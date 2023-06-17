



Оман “открыт” для нормализации отношений с Израилем, но не за счет палестинцев

Министр иностранных дел Омана Сайид Бадр Альбусаиди сказал в интервью Al-Monitor, что его страна “открыта“ для нормализации отношений с Израилем, но не за счет палестинских арабов.



Альбусаиди указал, что создание палестинского государства будет необходимым условием для установления полноценных связей Омана с Израилем.



“Мы открыты для отношений с Израилем, но не за счет игнорирования [и] закрытия дверей для палестинцев, — сказал министр иностранных дел Al-Monitor . - Любые полноценные отношения с Израилем также должны соответствовать параллельно с полноценными отношениями и признанием Государства Палестина“.



Альбусаиди также сказал, что Оман готов помочь палестинскому арабо-израильскому мирному процессу, “когда в израильском лагере будут настроение и готовность, чего, к сожалению, в данный момент мы не видим“.



У Омана нет официальных отношений с Израилем, но его Управление гражданской авиации объявило ранее в этом году, что его воздушное пространство будет открыто для всех рейсов, вылетающих из Израиля. Таким образом, Оман присоединился к Саудовской Аравии, которая в прошлом году открыла свое воздушное пространство для полетов из Израиля.



Хотя Оман официально не признает Государство Израиль, отношения между двумя странами периодически возникают.



