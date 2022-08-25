



Оля Кравченко - жертва секс-шантажа Адира Хабани



Канал КАН опубликовал новые подробности повторного разбирательства дела об убийстве Таир Рада в Кацрине в 2006 году.



Внимание всех сейчас привлечено к Адиру Хабани, поскольку на теле Рада был обнаружен волос с редким профилем ДНК, подходящим Хабани.



Суд запретил публиковать показания Хабани и его бывшей любовницы Оли Кравченко.



Тем не менее, в прессу слита переписка Хабани и Кравченко за месяц до дачи показаний в полиции.



Хабани в переписке признается в том, что устроил секс-шантаж для Кравченко и принуждал ее к продолжению сексуальных отношений с ним - несмотря на разрыв.



Адвокат Даниэль Хаклаи, представляющий интересы Кравченко заявил: "Речь идет о человеке, который подверг ее сексуальному шантажу - и он в этом признается, речь идет о ком-то, кто угрожал ей в десятках сообщений, речь идет о ком-то, кто подверг ее секс-атакам - и в этом он признается, кто-то, кто сломал ей челюсть. Все зафиксировано в его показаниях полиции. Мне непонятно, как прокуратура до сих пор не отдала его под суд”.

