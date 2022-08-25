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Оля Кравченко - жертва секс-шантажа Адира Хабани
25.08.2022 08:43 Аркадий Бочаровский

Оля Кравченко - жертва секс-шантажа Адира Хабани


Канал КАН опубликовал новые подробности повторного  разбирательства дела об убийстве Таир Рада в Кацрине в 2006 году.

Внимание всех сейчас привлечено к Адиру Хабани, поскольку на теле  Рада был обнаружен волос с редким профилем ДНК, подходящим Хабани.

Суд запретил публиковать показания Хабани и его бывшей любовницы Оли Кравченко.

Тем не менее, в прессу слита переписка Хабани и Кравченко за месяц до дачи показаний в полиции. 

Хабани в переписке признается в том, что устроил секс-шантаж для Кравченко и принуждал ее к продолжению сексуальных отношений с ним - несмотря на разрыв.

Адвокат Даниэль Хаклаи, представляющий интересы Кравченко заявил: "Речь идет о человеке, который подверг ее сексуальному шантажу - и он  в этом признается, речь идет о ком-то, кто угрожал ей в десятках сообщений, речь идет о ком-то, кто подверг ее секс-атакам - и в этом он признается, кто-то, кто сломал ей челюсть. Все зафиксировано в его показаниях полиции. Мне непонятно, как прокуратура до сих пор не отдала его под суд”.
 

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