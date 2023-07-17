



Ольмерт призывает к международному бойкоту Израиля



Бывший премьер-министр Эхуд Ольмерт в интервью интернет-каналу "Демократ ТВ" призвал мировых лидеров отказаться от встречи с премьер-министром Биньямином Нетаниягу и добавил, что "Соединенные Штаты Америки должны пересмотреть отношения с Израилем, несмотря на все, что из этого следует". По его словам, "каждый, кто любит Государство Израиль, должен быть против израильского правительства".



В интервью Ольмерт добавил, что "я знаю президента Байдена, в современной истории США нет сенатора, который голосовал бы в пользу Израиля лучше, чем Байден, или лучше, чем Джон Керри, который был госсекретарем, а они сделали его антисемитом. Байден, если он любит Израиль, должен быть против израильского правительства".



"На самом деле он более или менее уже сказал это, но ему нужно придать этому дополнительное практическое измерение, объявив о переоценке отношений, как бы это на нас не сказалось", - вновь подчеркнул бывший премьер-министр и добавил: "В том числе в вопросах, которые являются центральными для Государства Израиль, чтобы той агрессивной группе, которая поддерживает Нетаниягу, было ясно, какую цену Государство Израиль и они заплатят в будущем за поддержку этого переворота" - подчеркнул Ольмерт.



