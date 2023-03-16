



Ольмерт призвал весь мир бойкотировать Нетаниягу



Бывший глава правительства Эхуд Ольмерт 16 марта призвал западные страны ввести бойкот Израиля после законодательной реформы судебной системы.



"Каждый, кто называет себя другом Израиля, должен всеми силами выступить против нынешнего правительства", - сказал он в интервью 12 каналу.



По его словам, законодательство об ослаблении независимости судебной власти представляет собой красную черту в международных отношениях Израиля. "Я хочу обратиться к руководству международного сообщества: наше правительство антиизраильское, - заявил он, - Израиль, который они любят, не представлен человеком, который собирается разрушить демократическую и моральную инфраструктуру Израиля."

