



Ольмерт: Полицейские командиры восстанут против Бен-Гвира

Бывший премьер-министр Эхуд Ольмерт в субботу, 4 марта, раскритиковал министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и предсказал, что правительство Нетаниягу в конечном итоге падет из-за конфликта с Палестинской автономией.



В интервью арабскому СМИ Nasradio Ольмерт сказал: "Полиция находится под командованием Бен-Гвира, а Бен-Гвир — террорист. Для террориста бросать светошумовые гранаты и атаковать демонстрантов конной полицией, особенно если он считает их левыми, предателями и антиизраильтянами, это, безусловно, разумная вещь".



Ольмерт добавил: "Он пустой клоун, Бен-Гвир. Меня он не впечатляет. Он никто, но когда в сложившейся ситуации "никто" получает власть, это, конечно, затрагивает высший эшелон полиции. Я должен сказать вам, вы увидите в определенный момент, что они тоже восстанут против него".



Он предсказал, что тяжелая рука полиции против демонстрантов, протестующих против судебной реформы, "разожжет какой-то огонь, который будет распространяться".



О возможности достижения договоренности с правительством по судебной реформе Ольмерт сказал: "Я не думаю, что они достигнут компромисса в ходе нормального переговорного процесса".



"В конце концов, правительство развалится, и оно развалится необязательно из-за протеста. Протест повлияет на настроения, повлияет на стабильность, повлияет на психическое состояние некоторых людей, особенно премьер-министра. Правительство развалится в результате внутренних конфликтов на фоне накаленной атмосферы между израильтянами и палестинцами", — предсказал он.



В этом контексте Ольмерт отметил: "Провокационные насмешки со стороны погромщиков, которые чувствуют, что имеют власть над тем, что они сделали на этой неделе в Хавара, и тот факт, что они получают поддержку как премьер-министра, так и министров правительства, в конце концов, высокомерие, провокационная и заговорщическая агрессивность этой так называемой "молодежи с вершины холма", именно они в конечном итоге приведут к свержению правительства".



Ольмерт выразил поддержку израильским арабам, присоединившимся к протесту против судебной реформы, заявив: "Чем больше арабские граждане Израиля будут участвовать в этом процессе, тем больше они также получат выгоду от грядущих перемен… Я был бы очень рад встретить арабских жителей Израиля на демонстрациях. Это наша борьба и их борьба, и мы вместе боремся за то, чтобы изменить лицо израильского общества".

