



Олланд: Победа Украины станет уроком для авторитарных режимов

Победа Украины в войне с Россией станет признаком того, что авторитарные режимы не могут добиться успеха даже с применением силы. Но если РФ удастся отобрать у Украины часть территорий, это может привлечь другие страны к изменению своих границ военным путем.



Такое мнение высказал бывший президент Франции Франсуа Олланд в интервью австрийской газете Der Standard.



"Если Путин получит хотя бы один квадратный километр по сравнению с довоенной ситуацией, другие страны будут думать, что они тоже могут получить территориальные достижения", – предостерег бывший французский президент.



Победа же Украины станет признаком того, что авторитарные режимы не могут добиться успеха даже с применением силы, уверен Франсуа Олланд.



Обратил внимание экс-президент Франции и на тот момент, что президент России Владимир Путин говорит и постоянно неправду.



"Ложь – обычная вещь в политике, но у Путина она достигает впечатляющего уровня. Как часто он говорил, что Башар Асад не использовал химическое оружие? Как часто он утверждал мне, что не имеет никакого отношения к украинским сепаратистам, хотя он их вооружал? Сколько раз он уверял меня, что не имеет никаких отношений с армией ЧВК "Вагнера", хотя ее лидер ему подчиняется?..", – риторически констатировал Франсуа Олланд.

