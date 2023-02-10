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Олимпиада-2024: Великобритания возглавит саммит по участию России и Беларуси
10.02.2023 19:22 Евгения Маркова

Олимпиада-2024: Великобритания возглавит саммит по участию России и Беларуси

В пятницу министр культуры Великобритании Люси Фрейзер возглавит саммит 30 стран, на котором обсудят участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх следующего года в Париже.

Международный олимпийский комитет "изучает возможности" для спортсменов из двух стран, чтобы они могли соревноваться в качестве нейтральных участников без указания гражданства.

Этот шаг подвергся критике на фоне продолжающегося вторжения России в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский выступит со вступительной речью перед делегацией саммита по видеосвязи.

Зеленский, посетивший Великобританию в начале этой недели, ранее заявлял, что разрешение российским спортсменам участвовать в соревнованиях в Париже будет означать демонстрацию того, что "террор в какой-то степени приемлем".

Министр спорта Украины Вадим Гуцайт также заявил, что страна может бойкотировать Олимпиаду , если российские и белорусские спортсмены будут допущены к соревнованиям.

Большое количество других стран уже высказались против потенциального включения российских и белорусских спортсменов.

Ожидается, что представители таких стран, как Франция, Германия, Польша, США и Канада, примут участие в пятничном саммите, на котором, вероятно, будет принято коллективное заявление.

Фрейзер, назначенная министром культуры во вторник, сказала:

"Президент Зеленский сказал Великобритании в парламенте на этой неделе о страданиях, которые все еще испытывают многие украинцы. При этом Международный олимпийский комитет продолжал игнорировать действия международных союзников которые прилагают усилия к миру, и игнорирует то, что Олимпийские игры дадут Путину идеальную платформу для продвижения России и легитимизации его незаконной войны.
Мы должны призвать МОК показать, что олимпийские ценности что-то значат. Мы должны ясно дать понять, что у этого незаконного вторжения есть последствия. Мы не можем позволить российским спортсменам выстраиваться вместе с командой Великобритании и всеми остальными на мировой арене".
 

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