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Олимам облегчат доступ к оружию для самообороны
18.10.2023 17:12 Наталья Богинская

Олимам облегчат доступ к оружию для самообороны

Министерство алии и интеграции объявило в среду, 18 октября о существенных изменениях в политике, позволяющих новым репатриантам быстрее, чем раньше, подавать заявку на получение личного оружия для самообороны. Такое решение было принято после обращения министра алии и интеграции Офира Софера к председателю комитета внутренней безопасности депутату Цвике Фогелю.

Раньше олимам приходилось ждать три года после алии в Израиль, прежде чем они получали право подать заявление на получение разрешения на покупку оружия. Благодаря новым правилам любой олим, проживший в стране менее трех лет, теперь может подать заявление, которое затем будет рассмотрено Министерством национальной безопасности в индивидуальном порядке.

Этот шаг направлен на то, чтобы дать новым олимам повышенное чувство безопасности.
 

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