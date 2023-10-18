



Олимам облегчат доступ к оружию для самообороны

Министерство алии и интеграции объявило в среду, 18 октября о существенных изменениях в политике, позволяющих новым репатриантам быстрее, чем раньше, подавать заявку на получение личного оружия для самообороны. Такое решение было принято после обращения министра алии и интеграции Офира Софера к председателю комитета внутренней безопасности депутату Цвике Фогелю.



Раньше олимам приходилось ждать три года после алии в Израиль, прежде чем они получали право подать заявление на получение разрешения на покупку оружия. Благодаря новым правилам любой олим, проживший в стране менее трех лет, теперь может подать заявление, которое затем будет рассмотрено Министерством национальной безопасности в индивидуальном порядке.



Этот шаг направлен на то, чтобы дать новым олимам повышенное чувство безопасности.

