



Полиция начала перекрывать улицы в Иерусалиме

Израильская полиция начинает перекрывать ряд главных улиц в столице в преддверии ежегодного Марша флагов в честь Дня Иерусалима.



Основные магистрали, которые будут закрыты, включают улицы Кинг-Джордж и Керен ха-Йесод и ряд других.



Также будет остановлено движение трамвая возле Старого города. Улицы должны открыться около 19:00 по завершении мероприятий.



Ожидается, что более 3000 полицейских будут развернуты по всему городу для обеспечения правопорядка во время марша, в котором, как ожидается, примут участие десятки тысяч преимущественно ортодоксальных еврейских националистов.

