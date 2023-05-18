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Полиция начала перекрывать улицы в Иерусалиме
18.05.2023 14:21 Ирина Демьянова

Полиция начала перекрывать улицы в Иерусалиме

Израильская полиция начинает перекрывать ряд главных улиц в столице в преддверии ежегодного Марша флагов в честь Дня Иерусалима.

Основные магистрали, которые будут закрыты, включают улицы Кинг-Джордж и Керен ха-Йесод и ряд других.

Также будет остановлено движение трамвая возле Старого города. Улицы должны открыться около 19:00 по завершении мероприятий.

Ожидается, что более 3000 полицейских будут развернуты по всему городу для обеспечения правопорядка во время марша, в котором, как ожидается, примут участие десятки тысяч преимущественно ортодоксальных еврейских националистов.
 

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