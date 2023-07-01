



Окружение Шойгу проверяли после мятежа Пригожина

В отношении ближайших соратников министра обороны России Сергея Шойгу проводились проверки после мятежа основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.



Кто именно проводил проверки, кого они коснулись и в чем заключались, в публикации не уточняется. Издание отмечает, что никаких публичных подтверждений о проведении проверок не было.



Агентство пишет, что западные чиновники не ожидают перестановок, которые поставили бы под угрозу позиции Шойгу и главы Генштаба Валерия Герасимова. Как подчеркивает Bloomberg, Путин “особенно неохотно отстраняет давних сторонников под давлением”.



29 июня Financial Times со ссылкой на источники писала, что заместителя командующего объединенной группировкой войск РФ в Украине генерала Сергея Суровикина задержали в рамках “зачистки” сторонников Евгения Пригожина. В тот же день Bloomberg писал, что военная прокуратура в течение нескольких дней допрашивала Суровикина о его связях с основателем ЧВК Вагнера. По словам собеседника агентства, генерал ограничен в передвижениях, но он не арестован.