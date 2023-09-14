



Окружение Нетаниягу: Нужно чудо, чтобы коалиция выжила





Раскол в "самом правом" правительстве углубляется. Портал ynet утверждает, что по оценкам близкого соратника премьер-министра, оно распадется уже на ближайшей сессии Кнессета.



Эвакуация форпостов, условия содержания заключенных в тюрьмах безопасности и сотрудничество с Палестинской автономией - вот лишь некоторые из вопросов, вокруг которых министры Смотрич и Бен-Гвир атакуют правительство, членами которого они являются.



"Правительство развалится из-за экстремизма Бен Габира и Смотрича", - заявил один из высокопоставленных членов коалиции. "Нам нужно чудо, чтобы эта коалиция дожила до конца зимней конференции Кнессета".



"Оппозиция не будет иметь к этому никакого отношения", - утверждает официальный представитель коалиции. "Правительство падет из-за экстремизма двух крайне правых партий, и главным образом из-за министра Итамара Бен-Гвира. Похоже, этот человек не понимает, что девять месяцев назад он закончил предвыборную кампанию и занял пост министра в израильском правительстве".