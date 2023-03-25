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Около тысячи бывших летчиков поддержали пилотов-отказников
25.03.2023 14:38 Алина Груднева

Около тысячи бывших летчиков поддержали пилотов-отказников

В субботу, 25 марта, около тысячи бывших летчиков ВВС Израиля выразили поддержку пилотам-отказникам на фоне продвижения правительственного плана правовой реформы.

Об этом сообщает Walla.

"Ценности, на которых воспитывались летчики на протяжении поколений, не позволяют им продолжать служить стране, которая скатывается от демократии к диктатуре", — сказано в письме.

Накануне солдаты резерва из подразделения 8200 начали подписывать петицию, в которой обязуются отказаться от продолжения добровольной службы до тех пор, пока продолжается законодательный процесс в рамках правовой реформы. Аналогичное заявление сделали 200 пилотов.
 

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