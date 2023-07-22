



Около 500 резервистов разведки приостановили службу в знак протеста

Около 500 действующих резервистов Управления военной разведки опубликовали письмо, в котором сообщают, что они приостанавливают свою службу в резерве в знак протеста против планов правительства по пересмотру судебной системы.



Резервисты призывают правительство "немедленно прекратить диктаторские действия, нарушающие договор между правительством Израиля и его гражданами".



"Хотя мы много раз призывали к переговорам и широким соглашениям по рассматриваемым вопросам, к сожалению, переговоры в резиденции президента шли плохо, а правительство продолжает продвигать реформы с еще большей силой", — говорится в письме.



Резервисты говорят, что они информируют своих командиров "с большой грустью, что мы приостанавливаем нашу добровольную службу в резерве до дальнейшего уведомления".



Письмо, адресованное начальнику Управления военной разведки генерал-майору Аарону Халиве, подписано 904 резервистами, 487 из которых часто появляются на службе.



