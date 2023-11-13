Новости » Политика
Около 40 граждан Испании эвакуированы из Газы
13.11.2023 21:26 Алина Груднева

Около 40 граждан Испании эвакуированы из Газы

Через египетский контрольно-пропускной пункт “Рафиах” из Газы эвакуированы около 40 испанцев.

Информацию об этом 13 ноября подтвердил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

По его словам, всего с просьбой об эвакуации из Газы обратились около 150 испанцев и членов их семей.

Работа по эвакуации остальных граждан продолжается. Отметим, что КПП "Рафиах" возобновил пропуск иностранцев после того, как прекращал работу в выходные.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы