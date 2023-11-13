



Около 40 граждан Испании эвакуированы из Газы

Через египетский контрольно-пропускной пункт “Рафиах” из Газы эвакуированы около 40 испанцев.



Информацию об этом 13 ноября подтвердил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.



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По его словам, всего с просьбой об эвакуации из Газы обратились около 150 испанцев и членов их семей.



Работа по эвакуации остальных граждан продолжается. Отметим, что КПП "Рафиах" возобновил пропуск иностранцев после того, как прекращал работу в выходные.