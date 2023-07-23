



Около 25 000 сторонников судебной реформы проводят митинг в Тель-Авиве – видео

По оценкам, около 25 тысяч сторонников правительства проводят митинг на улице Каплан в Тель-Авиве, призывая к принятию закона о реформе судебной системы. Сообщается, что среди них большинство - поселенцы.



Митинг в поддержку судебной реформы в Тель-Авиве проходит одновременно с протестом против судебной реформы возле Кнессета в Иерусалиме.



“Правые вторглись в Тель-Авив, а в Иерусалим – протестующие против реформы судебной системы”, – отметил репортер 12-го канала, пока телеканал показывал обе демонстрации на разделенном экране.



Матан Пелег, один из организаторов митинга в поддержку судебной реформы, говорит, что сторонники реформы “проявили историческую сдержанность”.

“Вы не можете разбить весь лагерь”, – заявил он 12-му каналу.



Пелег сожалеет, что большая часть первоначального пакета реформ была остановлена.



“Единственное, о чем они сейчас говорят, – это ограничение разумности… Если они даже этого не дадут нацлагерю, мы попадем в спираль, о которой все будут очень сожалеть. Никто этого не хочет”, – продолжает демонстрант.



По его мнению, если законопроект не будет принят, он будет отражать “тиранию меньшинства, в том числе богатых магнатов, подавляющую большинство”.