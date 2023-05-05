



Око за око: Иран высылает четырех азербайджанских дипломатов

Иранские государственные СМИ сообщили в пятницу, что Иран выслал четырех азербайджанских дипломатов, заявив, что этот шаг был "ответом" на высылку Баку сотрудников иранского посольства в апреле после нескольких месяцев напряженности.



"Четыре дипломата Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики, объявленные персонами нон грата, были высланы из Ирана в прошлом месяце", — сообщило официальное информационное агентство IRNA.



В нем говорится, что "действия министерства иностранных дел Ирана… были предприняты в ответ на высылку Баку иранских дипломатов".



Министерство иностранных дел Азербайджана в начале прошлого месяца заявило, что уведомило посла Ирана о том, что "четыре сотрудника иранского посольства объявлены персонами нон грата" с 48-часовым сроком на то, чтобы покинуть страну.



Баку обвинил сотрудников посольства в деятельности, "несовместимой с дипломатическим статусом", но не уточнил, о какой именно деятельности идет речь.



Отношения между соседними Азербайджаном и Ираном испортились в январе, когда вооруженный человек ворвался в посольство Баку в Тегеране, убил дипломата и ранил двух охранников посольства.



Министерство иностранных дел Азербайджана обвинило в стрельбе Иран, а пресс-секретарь Айхан Гаджизаде заявил, что антиазербайджанская кампания "стимулировала нападение".



Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Нассер Канани заявил, что Тегеран решительно осудил нападение, заявив, что его мотивы были "личными".



Отношения между двумя странами традиционно были натянутыми, поскольку бывшая советская республика была близким союзником исторического соперника Ирана – Турции.



Тегеран также опасается, что территория Азербайджана может быть использована для возможного наступления на Иран со стороны Израиля, основного поставщика оружия в Баку.

