



Окно Израиля для удара по Ирану сужается - Bloomberg

Иран ищет у России новые сложные системы противовоздушной обороны, которые, по мнению израильских официальных лиц, сузят окно для потенциального удара по ядерной программе Тегерана, пишет Bloomberg со ссылкой на анонимные источники в Израиле и США.



Перспектива того, что Тегеран получит системы С-400, ускорит принятие решения о возможном нападении на Иран, говорят источники издания.



Россия публично не заявляла, будет ли она поставлять оружие Ирану, но Москва и Тегеран сблизились после вторжения Москвы в Украину. Для получения и развертывания С-400 на территории Ирана потребуется менее двух лет.



"Чем дольше вы ждете, тем сложнее это становится", — сказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу об ударе по Ирану на конференции по безопасности в Тель-Авиве на прошлой неделе. — "Мы очень долго ждали. Я могу сказать вам, что сделаю все, что в моих силах, чтобы предотвратить создание Ираном ядерного оружия".

