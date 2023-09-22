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“Оккупация не продлится долго”: Аббас в ООН призвал евреев покинуть Израиль
22.09.2023 09:33 Наталья Богинская

“Оккупация не продлится долго”: Аббас в ООН призвал евреев покинуть Израиль

Евреи должны покинуть Израиль, заявил президент Палестинской автономии на Генеральной Ассамблее ООН в четверг, 21 сентября.

"Палестинцы не могут покинуть свою землю", – заявил в ООН 87-летний президент Аббас. "Если кто-то и должен покинуть эту землю, то это должен быть оккупант".

Лидер палестинских арабов обратился к Генеральному секретарю Гутерришу с просьбой созвать международную мирную конференцию с целью выхода из тупика, в который зашел продолжающийся десятилетиями конфликт на Ближнем Востоке. 

"Мы неоднократно предостерегали от превращения политического конфликта в религиозный, за который Израиль будет нести полную ответственность", – сказал он. 

Помимо Израиля, Аббас направил обвинения в адрес Великобритании и США. По его словам, "международное сообщество" должно "признать и извиниться" за "катастрофу и трагедию нашего народа".

По его словам, “необходимо ввести санкции против Израиля за нарушение норм национального суверенитета, обещанных Генеральной Ассамблеей и Советом Безопасности”. 

"Эта отвратительная оккупация, которую нам навязывают, не продлится долго, независимо от их амбиций и заблуждений", – заявил он. "Многие страны мира начали верить нашей истории, которая на протяжении десятилетий сознательно искажалась сионистской и израильской пропагандой". 

 

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