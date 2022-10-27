



Оккупационная власть покинула Херсон и перебралась на левый берег Днепра

Оккупационная администрация Херсонской области перемещена на левый берег Днепра. Об этом сообщил заместитель главы «администрации», коллаборант Кирилл Стремоусов.



«Администрация Херсонской области перемещена из Херсона на левобережную часть. Все стоящие перед нами задачи по обеспечению жизнедеятельности региона выполняются», – заявил Стремоусов.



Он сказал, что «не прекращается снабжение правобережной части Херсонской области и регионального центра необходимыми товарами, включая продукты питания и медикаменты».



Напомним, 22 октября оккупационная власть Херсонской области призвала жителей немедленно покинуть город из-за «напряженной ситуации на фронте».

Кроме того, оккупанты создают в Херсоне «территориальную оборону».



По информации Генштаба, россияне обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра. Глава украинской разведки Кирилл Буданов также подтвердил, что россияне хотя и готовят на всякий случай основу для сдачи Херсона, но бежать оттуда не собираются.

