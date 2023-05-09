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Охана: устраненные члены Исламского джихада действовали под эгидой Ирана
09.05.2023 18:28 Алина Груднева

Охана: устраненные члены Исламского джихада действовали под эгидой Ирана

Спикер Кнессета Амир Охана прокомментировал операцию ЦАХАЛа "Щит и стрела" в Газе.

"Ликвидированные лидеры "Исламского джихада" занимались террористической деятельностью против Израиль и его граждане под эгидой Ирана", - сказал он.

Охана подчеркнул, что Израиль начал операцию против террористов, чтобы восстановить мир для жителей и предотвратить очередную эскалацию в сфере безопасности.

"Любой террорист, который действует против израильтян или евреев, должен знать, что расплата рано или поздно настанет", - констатировал он.
 

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