



Охана: устраненные члены Исламского джихада действовали под эгидой Ирана

Спикер Кнессета Амир Охана прокомментировал операцию ЦАХАЛа "Щит и стрела" в Газе.



"Ликвидированные лидеры "Исламского джихада" занимались террористической деятельностью против Израиль и его граждане под эгидой Ирана", - сказал он.



Охана подчеркнул, что Израиль начал операцию против террористов, чтобы восстановить мир для жителей и предотвратить очередную эскалацию в сфере безопасности.



"Любой террорист, который действует против израильтян или евреев, должен знать, что расплата рано или поздно настанет", - констатировал он.

