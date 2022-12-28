



Охана станет спикером Кнессета

Окружение Биньямина Нетаниягу все еще ждет окончательного ответа от депутата Амира Оханы о его готовности занять пост спикера Кнессета. Предполагается, что если он будет назначен - у него будет свобода голосования по любому вопросу, связанному с ЛГБТ-сообществом.



Охана, который в предыдущих правительствах Нетаниягу занимал посты министра внутренней безопасности и министра юстиции, сказал Нетаниягу, что предпочитает руководящие должности - в первую очередь, портфель иностранных дел. Среди прочего, существовала возможность того, что Охана получит портфель юстиции, а Левин останется спикером Кнессета - но это предложение Нетаниягу отверг сразу. Рассматривалась также возможность ротации Оханы на посту министра иностранных дел, но это предложение также было снято.



Среди причин желания Оханыполучить должность главы МИД было желание уйти в отставку по норвежскому закону, что позволило бы ему избежать ежедневных столкновений с партнерами по коалиции по вопросам ЛГБТ. Нетаниягу намерен позволить ему как члену Кнессета голосовать по своему усмотрению по любому такому вопросу.



Между тем депутат Данни Данон также положительно рассматривает возможность баллотироваться против Оханы на эту должность. Если будет проведено тайное голосование во фракции по этому вопросу - это будет интересная проверка на прочность для Нетаниягу, для которого Охана, очевидно, является предпочтительным кандидатом.