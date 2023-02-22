



Охана поддержал законопроект "Еш Атид" об усыновлении детей геями

Спикер Кнессета Амир Охана проголосовал за законопроект, который позволит однополым парам и одиноким мужчинам и женщинам усыновлять детей в Израиле, в то время как остальная часть депутатов от его партии "Ликуд" проголосовала против закона, выдвинутого "Еш Атид".



Законопроект не прошел предварительное голосование, 37 депутатов проголосовали "за" и 54 - "против".



У Оханы и его мужа двое детей, рожденных в результате суррогатного материнства — процесса, который был легализован для гомосексуальных пар в Израиле только в прошлом году.

