



Охана об отстранении спикера Маккарти: настоящий друг Израиля

Спикер Кнессета Амир Охана прокомментировал драматическое отстранение американского коллеги Кевина Маккарти.



"Кевин Маккарти был настоящим другом Государства Израиль на всех должностях, которые он занимал. Будучи спикером Конгресса, он сделал больше, чем любой из его предшественников, чтобы укрепить отношения между нашими законодательными органами. Он выбрал Кнессет в качестве первого парламента, который посетит за пределами Америки", - сказал Охана.



Он выразил Маккарти благодарность за все, что тот сделал для развития израильско-американских отношений и связей между Кнессетом и Конгрессом.



Напомним, что 216 членов Палаты представителей в ходе первого в своем роде голосования поддержали резолюцию об отстранении Маккарти, благодаря усилиям которого в США избежали "шатдауна". Президент Джо Байден потребовал от нижней палаты Конгресса немедленно найти замену.