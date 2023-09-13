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Охана о дебатах в БАГАЦе: мы не смиримся с нарушением прав Кнессета
13.09.2023 12:21 Алина Груднева

Охана о дебатах в БАГАЦе: мы не смиримся с нарушением прав Кнессета

Спикер Кнессета Амир Охана прокомментировал слушания в БАГАЦе по поводу закона об ограничении применения оснований разумности.

Соответствующее заявление он сделал днем, 13 сентября.

"Кнессет не будет мириться с тем, что его права нарушают. Этого не произойдет", - сказал он.

Охана добавил, что законодательная власть, представляющая народ, не допустит разрушения демократии.

Напомним, по итогам 13-часовых слушаний в БАГАЦе сторонам предоставили 21 день на то, чтобы в письменной форме изложить свои аргументы. Решение относительно закона об ограничении применения оснований разумности будет принято не раньше октября.
 

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