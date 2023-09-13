



Охана о дебатах в БАГАЦе: мы не смиримся с нарушением прав Кнессета

Спикер Кнессета Амир Охана прокомментировал слушания в БАГАЦе по поводу закона об ограничении применения оснований разумности.



Соответствующее заявление он сделал днем, 13 сентября.



"Кнессет не будет мириться с тем, что его права нарушают. Этого не произойдет", - сказал он.



Охана добавил, что законодательная власть, представляющая народ, не допустит разрушения демократии.



Напомним, по итогам 13-часовых слушаний в БАГАЦе сторонам предоставили 21 день на то, чтобы в письменной форме изложить свои аргументы. Решение относительно закона об ограничении применения оснований разумности будет принято не раньше октября.

