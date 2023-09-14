



Охана: мы создадим Конституционный суд, который заменит БАГАЦ

Спикер Кнессета Амир Охана заявил, что он хочет способствовать созданию конституционного суда, "который фактически заменит БАГАЦ".



По его словам, делается для того, чтобы не допустить ограничения полномочий Кнессета в случае, если БАГАЦ отменит закон об основании разумности. Об этом он рассказал в интервью газете Едиот Ахронот.



В интервью Охана пояснил, что "существует целый ряд законопроектов, направленных на борьбу с попранием прав Кнессета". В суде по конституционным вопросам судейские не будут иметь никаких преимуществ, в нем также смогут заседать представители общественности из самых разных областей. Это один из многих законопроектов, которые, безусловно, будут обсуждаться в случае необходимости".



Охана также призвал БАГАЦ ограничить свои полномочия: "Я надеюсь, что суд поймет свои ограничения и избежит этого кризиса. В демократическом государстве не существует "всемогущего" органа, и Кнессет и правительство прекрасно это понимают. Я надеюсь, что суд тоже это понимает".

