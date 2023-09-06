



Охана: Кнессет не готов принять отмену основных законов БАГАЦем

Спикер Кнессета Амир Охана предупреждает, что возможное решение БАГАЦа на следующей неделе о признании недействительным принятого коалицией закона об основании разумности может "поставить нас на край пропасти", и что Кнессет "не будет покорно принимать аннулирование основных законов".



Охана сделал это заявление на пресс-конференции, созванной в Кнессете в преддверии слушаний 12 сентября по петициям против этого закона, являющегося частью судебной реформы правительства. Закон запрещает судам вмешиваться в решения правительства и министерств на основании их "разумности".



"Израиль находится на перепутье, и необходимость сбалансировать ветви власти становится как никогда очевидной", – говорит Охана. “Сегодня, как спикер Кнессета, я хочу показать знак "Стоп"".



Охана, член партии "Ликуд" премьер-министра Биньямина Нетаниягу утверждает, что с 1967 года судебная система в одностороннем порядке перетягивает полномочия от политиков к себе.



"Сейчас мы стоим перед новой и опасной развязкой, которая может столкнуть нас в пропасть: скоро в БАГАЦе начнется обсуждение основных законов", – говорит он.



"Израиль – демократическое государство, а в демократическом государстве сувереном является народ. В демократическом государстве судебная система уважает суверена, народ и его избранников, и это уважение взаимно. Нет и не может быть никаких дебатов по вопросу о том, уполномочил ли суд аннулировать основные законы", – заявил Охана, утверждая, что суд не обладает такими полномочиями.