Огромный потенциал: Смотрич встретился с послом ОАЭ
В среду вечером состоялась встреча лидера блока "Религиозный сионизм" Бецалеля Смотрича и посла ОАЭ Мохаммеда Аль Хаджа.
Стороны обсудили отношения между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами, а также содействие миру и нормализации отношений с другими странами региона. Кроме этого, стороны обсудили экономические отношения между странами и решили углубить эти связи.
Как отмечает "Аруц Шева", встреча длилась около часа.
Смотрич сказал, что это была важная встреча и что Государство Израиль должно углубить свои экономические связи с Объединенными Арабскими Эмиратами.
"Экономическое сотрудничество между странами содержит огромный потенциал для обеих сторон и всего региона, используя при этом относительное преимущество каждой страны и ее способность вносить вклад в страну-партнера", - сказал он.