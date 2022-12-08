Новости » Политика
Огромный потенциал: Смотрич встретился с послом ОАЭ
08.12.2022 07:06 Ольга Белозерова

Огромный потенциал: Смотрич встретился с послом ОАЭ

В среду вечером состоялась встреча лидера блока "Религиозный сионизм" Бецалеля Смотрича и посла ОАЭ Мохаммеда Аль Хаджа.

Стороны обсудили отношения между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами, а также содействие миру и нормализации отношений с другими странами региона. Кроме этого, стороны обсудили экономические отношения между странами и решили углубить эти связи.

Как отмечает "Аруц Шева", встреча длилась около часа.

Смотрич сказал, что это была важная встреча и что Государство Израиль должно углубить свои экономические связи с Объединенными Арабскими Эмиратами.

 "Экономическое сотрудничество между странами содержит огромный потенциал для обеих сторон и всего региона, используя при этом относительное преимущество каждой страны и ее способность вносить вклад в страну-партнера", - сказал он. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы