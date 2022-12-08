



Огромный потенциал: Смотрич встретился с послом ОАЭ

В среду вечером состоялась встреча лидера блока "Религиозный сионизм" Бецалеля Смотрича и посла ОАЭ Мохаммеда Аль Хаджа.



Стороны обсудили отношения между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами, а также содействие миру и нормализации отношений с другими странами региона. Кроме этого, стороны обсудили экономические отношения между странами и решили углубить эти связи.



Как отмечает "Аруц Шева", встреча длилась около часа.



Смотрич сказал, что это была важная встреча и что Государство Израиль должно углубить свои экономические связи с Объединенными Арабскими Эмиратами.



"Экономическое сотрудничество между странами содержит огромный потенциал для обеих сторон и всего региона, используя при этом относительное преимущество каждой страны и ее способность вносить вклад в страну-партнера", - сказал он.