



Огромные суммы наличных внесены на счет дочери израильского политического лидера





Каждый месяц в 2022 году на совместный счет дочери лидера ШАС Арье Дери и ее мужа вносились десятки тысяч шекелей наличными, согласно документам, полученным полицией несколько недель назад. Некоторые из документов также находятся в распоряжении издания TheMarker.



Ежемесячные суммы обычно делились на более мелкие и перечислялись в течение нескольких дней на счет Оснат Дайян и ее мужа Аарона. Самая крупная ежемесячная сумма - 83 000 шекелей - была получена в ноябре, когда, согласно документам, на счет единовременно вносилось до 20 000 шекелей. Всего в 2022 году на депозит было внесено около 650 000 шекелей, или в среднем около 54 000 шекелей в месяц.



Аарон Дайян говорит, что деньги поступают за квартиры, сдаваемыех в аренду иностранным гражданам на юге Тель-Авива, которые платят наличными. TheMarker не располагает информацией, опровергающей это. Однако суммы, вносимые на счет, варьируются на десятки тысяч шекелей от месяца к месяцу, что, по-видимому, нетипично для арендных платежей.



Помимо наличных, на банковский счет Оснат и Аарона Дайян были зачислены чеки, а также переводы с различных банковских счетов, номера которых известны полиции.



В течение 2022 года сумма чековых вкладов на счет супругов составила 1,3 миллиона шекелей, а зарплата в размере около 15 000 шекелей ежемесячно перечислялась на счет прямым депозитом. Документы, которыми располагает TheMarker, не позволяют подсчитать сумму всех вкладов, сделанных банковским переводом в течение года, но ее можно оценить как минимум в сотни тысяч дополнительных шекелей.



Полиции предстоит решить, стоит ли проводить расследование, кто переводит все эти деньги на счет Дери-Дайян.





Если полиция проведет расследование, она попросит сделать это из-за сочетания интенсивной денежной активности на счете и связи пары с одним из самых высокопоставленных государственных чиновников Израиля, который был осужден по трем делам о коррупции.



"Дочь председателя партии, с точки зрения правил борьбы с отмыванием денег, подобна самому председателю партии", - говорит чиновник, знакомый с делом. Согласно израильскому Управлению по запрету отмывания денег и финансирования терроризма, деятельность с крупной суммой наличных на счету близкого родственника публичной фигуры является "красным флажком", вызывающим подозрение в отмывании денег, и это то, что должно быть изучено", - сказал чиновник, говоривший на условиях анонимности.