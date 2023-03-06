



Огромная партия военной техники США прибыла в польский порт Гдыня – видео

В сети появилось видео прибытия военной техники США в польский порт Гдыня. На кадрах можно увидеть сотни танков, заправщиков, БМП медицинских частей и другие виды бронетехники. Об этом сообщает Telegram-канал “Раньше всех. Ну, почти всех”



“Эта техника принадлежит 3-й бронетанковой бригаде 1-й кавалерийской дивизии. Ее готовят к передислокации в континентальную часть США после участия в учениях AtlanticResolve”, — сообщает издание.