



Ограничение "основания разумности": в БАГАЦ поступили петиции за отмену закона

Как и ожидалось, сразу после голосования в Кнессете в высшую судебную инстанцию в государстве поступил ряд петиций с просьбой отменить законопроект.



Первая петиция была подана "Движением за качество власти". Затем последовали петиции, поданные адвокатами Охадом Розеном, Хагаем Калаи и Иданом Сегером от имени группы предпринимателей. Позже адвокат Гилеад Шер подал ходатайство от имени "Гражданского демократического движения". В ближайшие дни ожидается поступление новых петиций от Коллегии адвокатов Израиля и партии "Еш Атид".



"Движение за качество власти" требует от БАГАЦа отменить закон на том основании, что Кнессет злоупотребил своими полномочиями.



Гражданское демократическое движение потребовало временного запретительного судебного постановления, запрещающего применение закона до тех пор, пока не будут вынесены решения по всем петициям. Движение утверждало, что "поправка к Основному закону подрывает саму суть юрисдикции судебной власти, наносит серьезный, существенный, экзистенциальный ущерб Государству Израиль как демократической стране".



В обращении предпринимателей указывалось, что "поправка к Основному закону убирает важнейший инструмент предотвращения принятия возмутительных, непрофессиональных, несбалансированных решений". В петиции говорится, что поправка открывает дорогу решениям на основе только лишь политических соображений, которые "наносят ущерб общественным интересам и основаны на личности лица, принимающего их".



Еще до того, как Кнессет принял поправку, "Ассоциация за гражданские права в Израиле" направила юридическому советнику правительства Гали Бахарав-Миаре и юрисконсульту Кнессета Сагиту Афику письмо относительно законодательной процедуры, предшествовавшей голосованию, прежде чем подать петицию с просьбой к БАГАЦ отменить закон.



"Основание разумности — это проверка способности принимать коррумпированные решения и возможности назначать неквалифицированных лиц на должности, которые играют роль в защите и реализации прав человека", - говорится в письме.